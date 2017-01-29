В Мордовии 77-летнюю пенсионерку чуть не изнасиловали из-за отказа покормить незнакомца

Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего мужчины. Он обвиняется в том, что проник в чужой дом и попытался изнасиловать престарелую хозяйку.

В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент случился 23 сентября прошлого года в селе Большое Игнатово. Подозреваемый пробрался в дом к 77-летней пенсионерке и попросил покормить его. Женщина стала кричать и требовать, чтобы незваный гость убрался прочь. Тогда злоумышленник, применив физическую силу, попытался ее изнасиловать.

Несмотря на возраст, хозяйке дома удалось вырваться и выбежать на улицу, после чего она позвала на помощь соседа. Преступник в это время затаился в огороде. Потерпевшая вернулась домой с односельчанином, а когда тот ушел, преступник вновь зашел в дом и снова попытался совершить в отношении пенсионерки изнасилование. На этот раз его схватили подоспевшие соседи.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru