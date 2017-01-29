Фермеры Мордовии в 2016 году собрали 12% урожая всей республики

Состоялось общее собрание фермеров Мордовии. Участие в нем принял первый заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров.

Как рассказал Сидоров, в 2016 году на территории региона фермеры при урожайности 25 ц/га собрали 158,8 тыс. тонн зерна, что составляет 12% общего урожая республики. На 970 га также выращивали сахарную свеклу (собрали 44,2 тыс. тонн), картофель и другие овощи.

Не отстают фермеры и в животноводстве. Вместе они произвели 8,1 % от общего количества молока, которое было надоено в республике за год, а также более 2,4 тыс. тонн мяса.

Все эти показатели не могли остаться незамеченными со стороны властей Мордовии. Только на поддержку программы развития семейных животноводческих ферм с начала ее действия было направлено 441,1 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. В 2016 году для участия в этой программе вновь отобрано 4 крестьянских хозяйства. В 2016 году участники программы произвели 10 тыс. тонн молока, 442 тонны мяса.

Источник: izvmor.ru