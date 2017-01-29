Житель Мордовии украл у матери и ее гражданского мужа 70 тысяч рублей

В Инсарском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местной жительницы. В преступлении оказался замешан ранее судимый сын пострадавшей.

Как сообщили в МВД по РМ, злоумышленник прибыл в гости к своей матери, которая жила с гражданским мужем. Семейная пара взяла в банке кредит на 95 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в доме. Супруг потерпевшей сразу потратил 25 тысяч на приобретение стройматериалов, а оставшуюся сумму, которая хранилась на кредитке, отдал жене.

Вороватый сын, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, украл у матери карту, обналичил, после чего уничтожил ее и покинул пределы Мордовии. Позже сын позвонил маме и признался, что карту забрал он и по возможности вернет долг. Однако во время очередного приезда в Мордовию свое обещание не сдержал.

В отношении вора возбуждено дело.

Источник: 13.мвд.рф