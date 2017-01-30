В Саранске обсудили изменения порядка оплаты за коммунальные и жилищные услуги

В мэрии Саранска прошла пресс-конференция, посвященная изменениям в коммунальном законодательстве. Они вступили в силу с 1 января 2017 года.

Участие в пресс-конференции приняли мэр Саранска Петр Тултаев, министр энергетики и тарифной политики РМ Алексей Рязанов, министр ЖКХ и гражданской защиты населения РМ Алексей Тюркин, руководитель Государственной жилищной инспекции РМ Евгений Филиппов. На встрече прозвучала информация о порядке начисления платы за коммунальные и жилищные услуги.

Отметим, что отдельные расходы теперь перенесены из коммунальных услуг в жилищные, также расширен список обязанностей и для управляющих компаний, и для потребителей. Уточнен порядок применения повышающих коэффициентов, предусмотрено начисление платы на незарегистрированных граждан. Платежки, подготовленные по новым параметрам, граждане получат уже в феврале.

Источник: adm-saransk.ru