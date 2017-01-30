Завкафедры Мединститута МГУ Блинов получил 1 год 3 месяца колонии за взятки и мошенничество

Завкафедры Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Блинов узнал свой приговор по делу о взяточничестве и мошенничестве. Его признали виновным и осудили на 1 год и 3 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, профессор не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

В связи с изменениями в законодательстве статья Блинова "покушение на получение взятки" была переквалифицирована на "мелкое взяточничество". Многие считали, что благодаря этому профессору удастся избежать тюремного срока, но это оказалось не так. Блинова после оглашения приговора заключили под стражу в зале суда.

Как выяснили следователи, с сентября 2013 по апрель 2015 года Блинов фиктивно устраивал на различные должности на кафедру своих знакомых. На самом деле этих людей в университете никто не видел. Зарплату своих "виртуальных" коллег Блинов клал в свой карман. Таким способом он заработал сумму в 250 тысяч рублей.

Кроме этого обвиняемый получил от пятерых студентов третьего курса взятки на сумму 40 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель выставил им оценки за экзамен без его фактической сдачи.

Источник: izvmor.ru