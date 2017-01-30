У жителя Ковылкинского района украл смартфон незнакомец, которого он вызвался подвезти

Житель Ковылкинского района Мордовии пришел в полицию с заявлением о том, что стал жертвой кражи. Как рассказал 51-летний потерпевший, он лишился мобильника.

Потерпевший отправился в поездку в район, подхватив по пути незнакомца. Всю дорогу молодой человек рассказывал водителю о себе и своих родителях. Когда потерпевший высадил разговорчивого попутчика, то понял, что вместе с ним "ушел" и его смартфон.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний парень. Свою вину он отрицать не стал.

Как сообщалось ранее, в Инсарском районе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местной жительницы. В преступлении оказался замешан ранее судимый сын пострадавшей.

Источник: 13.мвд.рф