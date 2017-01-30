79-летняя пенсионерка из Больших Березников обожгла 20% тела, готовя себе еду

Жительница Больших Березников получила ожоги во время приготовления еды. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, 79-летняя пенсионерка во время хлопот на кухне не заметила, как задела горящую конфорку. В результате на бабушке загорелся халат.

К счастью, пожилая женщина не растерялась и смогла самостоятельно справиться с огнем. Тем не менее она получила ожоги 20% тела (грудная клетка, бедро, рука). Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, за минувший год в регионе-13 произошло 729 пожаров, на которых погибло 70 человек. Огонь также уничтожил 258 строений. Общая сумма ущерба - 121 млн рублей.

Источник: 13.mchs.gov.ru