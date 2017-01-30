В Саранске на дороге "встретились" маршрутка и пассажирский автобус

В Саранске на улице Победы произошло ДТП с участием маршрутного такси №37 и автобуса №66. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях.

На снимке видно, что маршрутка получила повреждения передней части. Очевидцы говорят, что медиков на месте происшествия не видно. Вероятно, серьезных травм в ДТП никто не получил.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Коммунистической произошло ДТП с участием двух иномарок. Как стало известно от очевидцев, "Фольксваген Поло" протаранил "Тойоту Камри". На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В результате инцидента на дороге образовалась "пробка".