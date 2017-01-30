В Саранске за несколько часов в рамках операции "Перевозчик" выявлено 30 нарушений ПДД

Всего за несколько часов операции "Перевозчик", которая проходила в Саранске 27 января, сотрудники ДПС выявили 30 нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Наиболее частые нарушения, которые допускали автолюбители - разговор водителей во время движения по мобильному, неиспользование ремней безопасности, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП с участием маршрутного такси №37 и автобуса №66. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях.

На снимке видно, что маршрутка получила повреждения передней части.

Источник: gibdd.ru/r/13