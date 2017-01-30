Мордовия получит 888 миллионов рублей федерального транша

В пятницу, 27 января, в Саранске состоялась сессия Государственного Собрания РМ.

Сообщается, что на сессии были установлены изменения в госбюджет Мордовии на текущий год, а также на плановый период 2018 и 2019 годов. Они связаны с решением Правительства РФ о повышении финансирования Мордовии на сумму 888 млн рублей.

Как стало известно, из этих средств чуть более 160 млн рублей поступят на предоставление квартир молодым семьям. 161 млн рублей будет направлено на строительство дорог в сельской местности, и еще около 300 млн село получит для решения вопросов общественного развития. В том числе 172 млн рублей предназначены для усовершенствования жилищных условий проживающих граждан в сельской местности.

Часть федерального транша будет ориентирована на реализацию проекта развития современной муниципальной среды, в первую очередь города Саранска. На данные цели выделяется почти 140 млн рублей.

112 млн рублей направляется на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Еще 18 млн рублей - на выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов в рамках проекта "Земский доктор".

Источник: izvmor.ru