В центре Саранска погасли уличные фонари

Тьма накрыла некоторые улицы Саранска.

Инцидент произошел на ул. Полежаева в центре и на ул. Победы в Пролетарском районе, где перестало работать уличное освещение. В темноте заметны только вывески магазинов и фары машин.

В ЖК "Ветеран" уличное освещение как бы функционирует, однако напряжение минимальное - здания погрязли во мраке. Сложнее всего приходится автолюбителям, единственные маяки на проезжей части - светофоры.

Ранее сообщалось, что студенты Мордовии вместе с сотрудниками транспортной полиции Рузаевки вышли на дежурство в рамках акции "Студенческий десант". Перед этим ребята прослушали подробный инструктаж, в ходе которого им рассказали, как полицейские работают с гражданами по телефону и лично, каков порядок приема заявлений, насколько строгая ведется отчетность, как получают оружие.

Источник: izvmor.ru