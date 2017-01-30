Мордовия получит дополнительные средства на подготовку к ЧМ-2018

В пятницу, 27 января, в Саранске состоялась сессия Госсобрания РМ, в ходе которой выяснилось, что в Мордовию поступят дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку к ЧМ-2018.

Средства планируется направить на строительство нового пассажирского терминала аэропорта, реконструкцию в Саранске системы водоснабжения и водоотведения, строительство инженерных сетей в районе стадиона "Мордовия-Арена" и поддержку строительного комплекса в районе ЖК "Тавла".

Кроме того, будет благоустроена территория около реки Инсар, где будут построены новые очистные сооружения по ул. Севастопольская.

Источник: izvmor.ru