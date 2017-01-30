Житель Саранска отправился в тюрьму за убийство знакомой

Суд Мордовии вынес приговор жителю Саранска за убийство знакомой.

Согласно материалам расследования, в марте минувшего года нетрезвый дебошир поссорился с собственной приятельницей. В результате он стал избивать девушку попавшимся под руку стулом, ряд ударов пришлись по голове потерпевшей. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска потеряла 250 тысяч рублей, решив избавиться от болезней при помощи "потомственного мага". Увидев рекламу по телевизору, женщина позвонила по указанному номеру и договорилась с представителями целителя о лечении на расстоянии.

Источник: izvmor.ru