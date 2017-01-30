Госжилинспекция РМ: Повышающие коэффициенты в Саранске будут применяться с февраля

В Саранске изменят платежные квитанции из-за нововведений в коммунальном законодательстве.

Сообщается, что теперь начисление платы по каждому типу коммунального ресурса на содержание общего имущества здания будет отражено отдельной строчкой. Оплата за подобные ресурсы расположится под начислением платы за управление домом. В соответствии с этим указанные строчки станут исключены из состава коммунальных услуг.

По словам руководителя Госжилинспекции РМ Евгения Филиппова, в связи с внедрением повышающих коэффициентов в квитанции появится соответствующая графа.

"Повышающие коэффициенты в Саранске будут применяться с февраля. Но в квитанциях за январь информационно будет отображена предполагаемая сумма превышения платы за определенную коммунальную услугу", - заключил Евгений Филиппов.

Источник: izvmor.ru