В Саранске задержали 23-летнего наркомана

Полиция Саранска задержала 23-летнего жителя п. Ремзавод.
При личном досмотре правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком весом 0,81 грамма.
По словам задержанного, он приобрел незаконный товар для индивидуального использования в интернете.
В отношении жителя поселка Ремзавод возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, житель Саранска нанес своему приятелю тяжелые травмы головы. Конфликт между двумя мужчинами произошел на автостоянке по улице Пушкина, где в ходе ссоры 37-летний подозреваемый схватился за топор и нанес несколько ударов своему оппоненту.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия