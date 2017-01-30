В Саранске задержали 23-летнего наркомана

Полиция Саранска задержала 23-летнего жителя п. Ремзавод.

При личном досмотре правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком весом 0,81 грамма.

По словам задержанного, он приобрел незаконный товар для индивидуального использования в интернете.

В отношении жителя поселка Ремзавод возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Саранска нанес своему приятелю тяжелые травмы головы. Конфликт между двумя мужчинами произошел на автостоянке по улице Пушкина, где в ходе ссоры 37-летний подозреваемый схватился за топор и нанес несколько ударов своему оппоненту.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия