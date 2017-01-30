Жителей Саранска накажут рублем за использование магнитов на счетчиках

Администрация Саранска примет меры в отношении недобросовестных собственников за магниты на счетчиках.

Сообщается, что с января текущего года за этим начали следить управляющие компании.

При выявлении несанкционированного вмешательства в работу устройств учета, оплата за коммунальную услугу по нормативу увеличится в 10 раз. Вешать магниты на счетчики будет невыгодно.

Ранее сообщалось, что студенты Мордовии вместе с сотрудниками транспортной полиции Рузаевки вышли на дежурство в рамках акции "Студенческий десант". Перед этим ребята прослушали подробный инструктаж, в ходе которого им рассказали, как полицейские работают с гражданами по телефону и лично, каков порядок приема заявлений, насколько строгая ведется отчетность, как получают оружие.

Источник: izvmor.ru