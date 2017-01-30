"Сокровища истории" хранятся в Центральном государственном архиве Мордовии

В здании Центрального государственного архива Республики Мордовия 27 января открылась выставка "Сокровища истории". Гости смогут ознакомиться с историей госархива, категорией особо ценных и уникальных документов, а также с развитием госархива на современном этапе.

Отметим, что архив начал действовать со 2 января 1937 года. В этом году он отмечает 70-летие. В начале пути весь архив умещался в небольшой комнате вместе с читальным залом. На сегодняшний день более 6300 фондов архива вмещают более 1 миллиона единиц хранения.

В 2016 году коллектив ЦГА РМ впервые стал победителем республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии" и дипломантом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" (в номинации "Услуги для населения"). На открытии выставки коллектив архива с этими достижениями поздравил начальник Республиканской архивной службы РМ Николай Бычков и многочисленные гости.

Источник: izvmor.ru