Экс-вратарь ФК "Мордовочка" умерла на 44-м году жизни

Бывший игрок женского ФК "Мордовочка" Татьяна Репейкина скончалась на 44-м году жизни. О печальном событии сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Причина смерти Репейкиной не называется.

"Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной", - сказано в сообщении РФС.

На протяжении карьеры Татьяна, игравшая на позиции вратаря, выступала за следующие клубы: "Лада" (Тольятти), "Рязань-ВДВ" (Рязань), "Чертаново" (Москва), "Звезда-2005" (Пермь), "Мордовочка" (Саранск), "Зенит-Ижевск" (Ижевск), "Мирас" (Казань). В составе "Звезды" Репейкина стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей Кубка страны и финалисткой Кубка УЕФА в 2009 году.

Источник: rfs.ru