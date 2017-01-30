Фигурист Воронов готовится выступить в финале Кубка России в Саранске

Российский фигурист Сергей Воронов заявил, что планирует выступить в финале Кубка России сезона-2016/17, который пройдет в Саранске. По словам спортсмена, в настоящее время он готовится к турниру, а на Универсиаде, которая пройдет перед финалом КР, он выступать не намерен.

"Я тренируюсь и готовлюсь к Финалу Кубка России, на котором собираюсь стартовать. До этого турнира будет только Универсиада, а я на нее в свое время наездился. Хватит", - сказал Воронов в комментарии "Р-Спорт".

Воронов не смог отобраться на чемпионат Европы, который сейчас проходит в чешской Остраве, так как на чемпионате России в декабре занял 7 место. Финал Кубка России пройдет 13-17 февраля в Саранске.

Источник: rsport.ru