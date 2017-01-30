Четыре фигуриста из Мордовии в апреле поедут на первенство России

Юные фигуристы из Мордовии прошли отбор на первенство России, которое в апреле состоится в Великом Новгороде. Как сообщили в минспорта Мордовии, путевки спортсмены добыли, успешно пройдя II этап зональных соревнований первенства России по фигурному катанию на коньках, который завершился в городе Кирово-Чепецк.

В соперниках у саранских фигуристов было около 100 спортсменов из Самары, Казани, Челябинска, Перми, Н.Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Кирова, Тюмени и других городов РФ. Фигуристы соревновались в одиночном фигурном катании по разряду "Кандидат в мастера спорта".

В итоге Виктория Яценко, Майя Сафонова, Владислав Катичев и Артем Тимакин вошли в топ-10 сильнейших, что позволило им пробиться в следующую стадию.

Источник: mordovia-sport.ru