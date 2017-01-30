В Саранске две аварии произошли в течение одного часа

В субботу вечером, 28 января, в Саранске всего за один час случилось два ДТП. О происшествиях сообщили очевидцы в соцсетях.

Сперва, около 20:30, на улице Коваленко не разминулись "Хендай Солярис" и вазовская "пятнадцатая". Машины получили серьезные механические повреждения, однако информации о пострадавших не было.

Не прошло и 60 минут, как около ТЦ "Сити Парк" на улице Волгоградской столкнулись "Лада Приора" и "Ауди". По сведениям очевидцев, за рулем "Приоры" находилась девушка, вместе с ней в салоне ехали двое детей. По предварительным данным, в этом столкновении обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП с участием маршрутного такси №37 и автобуса №66. Фотографии с места инцидента появились в социальных сетях.