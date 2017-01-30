За одну ночь в Мордовии сгорели 3 бани, пострадавших нет

За ночь с 28 на 29 января в Мордовии сгорели сразу три бани. Первый пожар произошел в поселке Смольный Ичалковского района, второй – в селе Сабур Мачкасы Чамзинского района, где загорелась баня в хозяйстве местного жителя. Наконец, третье возгорание произошло ближе к утру в поселке Лямбирь, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

В результате пожаров обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время выясняются причины возгораний.

Как сообщалось ранее, за минувший год в регионе-13 произошло 729 пожаров, на которых погибло 70 человек. Огонь также уничтожил 258 строений. Общая сумма ущерба - 121 млн рублей.

Источник: 13.mchs.gov.ru