В Саранске столб рухнул на крышу "Форда": есть пострадавший

На перекрестке улиц Гагарина и Советская в Саранске утром 29 января произошло ДТП. Автомобиль "Форд" по неустановленным пока что причинам врезался в световую опору.

Как сообщили в МЧС Мордовии, после контакта бетонный столб рухнул прямо на крышу автомобиля над водительским местом. В результате ДТП пострадал один человек, скорее всего, это был водитель иномарки. О его состоянии информации нет.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером, 28 января, в Саранске всего за один час случилось два ДТП. О происшествиях сообщили очевидцы в соцсетях.

Сперва, около 20:30 на улице Коваленко не разминулись "Хендай Солярис" и вазовская "пятнадцатая". Не прошло и 60 минут, как около ТЦ "Сити Парк" на улице Волгоградской столкнулись "Лада Приора" и "Ауди".

Источник: 13.mchs.gov.ru