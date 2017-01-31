В Мособласти два выходца из Мордовии обокрали торговый центр

Два уроженца Мордовии попались на краже в Мособласти. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что к ним поступило заявление от сотрудника одного из торговых центров города Котельники. По словам мужчины, из его торгового зала пропало товаров на 17 тысяч рублей.

Оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два выходца из Мордовии, 26 и 28 лет. Против них возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, житель Ковылкинского района Мордовии пришел в полицию с заявлением о том, что стал жертвой кражи. Как рассказал 51-летний потерпевший, он лишился мобильника.

Источник: 50.мвд.рф