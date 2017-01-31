В Саранске водитель без прав снес световую опору: подробности ДТП

Врезавшийся в световую опору в центре Саранска шофер не имел права управления авто.

Стали известны подробности происшествия, случившегося на пересечении улиц Гагарина и Советская, где напротив дома №33 водитель на "Форде" снес световую опору.

Водителем иномарки оказался 25-летний молодой человек, у которого при себе отсутствовали водительские права. У него взята кровь на анализ. По данному прецеденту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: izvmor.ru