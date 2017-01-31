Бывший вратарь "Мордовочки" Татьяна Репейкина умерла от воспаления легких

В Татарстане прошли похороны Татьяны Репейкиной – бывшего вратаря женского футбольного клуба "Мордовочка". Она была выпускницей местного детдома, сообщает "Вечерняя Казань".

Как стало известно, Репейкина умерла далеко не от самого смертельного заболевания - воспаления легких, которое проявилось как осложнение после гриппа. Татьяне шел 44-й год.

На протяжении карьеры Татьяна, игравшая на позиции вратаря, выступала за следующие клубы: "Лада" (Тольятти), "Рязань-ВДВ" (Рязань), "Чертаново" (Москва), "Звезда-2005" (Пермь), "Мордовочка" (Саранск), "Зенит-Ижевск" (Ижевск), "Мирас" (Казань). В составе "Звезды" Репейкина стала трехкратной чемпионкой России, обладательницей Кубка страны и финалисткой Кубка УЕФА в 2009 году.

Источник: evening-kazan.ru