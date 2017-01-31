В Саранске появятся дружины юных пожарников

ГУ МЧС России по РМ и департамент образования Саранска реализуют совместный проект.

Сообщается, что в абсолютно всех школах Саранска пройдут ознакомительно-профилактические уроки по противопожарной безопасности.



Кроме этого будут сформированы дружины юных пожарников. В них вступят только самые отважные, ловкие и умелые дети, которые наряду с физподготовкой прекрасно овладели теорией.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжается реализация проекта "Народный сквер". Теперь у проекта появилось интересное развитие. По инициативе местных активистов властями города будет выделен участок для посадки именного сквера.

Источник: izvmor.ru