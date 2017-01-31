Черышев не стал комментировать слухи о своем увольнении из "Мордовии"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев отказался комментировать информацию о своем увольнении. Ранее в СМИ появились слухи, что руководство саранского клуба приняло решение уволить не только Черышева, но и директора клуба Владимира Бибикова с занимаемых постов.

"Откуда вы все это узнали? В Интернете пишут? Ну, пускай пишут", - кратко заявил Черышев.

"Мордовия" после 24 туров располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее Дмитрий Черышев сообщил, что руководство республики смогло найти деньги на погашение долгов перед футболистами ФК "Мордовия". Благодаря этому команда 30 января начала подготовку ко второй части сезона.

Источник: championat.com