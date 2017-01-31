"Мордовия" потерпела обидное поражение от "Тамбова" в овертайме

Хоккеисты "Мордовии" проиграли ХК "Тамбов" и в повторном матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча прошла в Саранске и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. Напомним, что в первой игре "Тамбов" взял верх со счетом 4:2.

Повторная игра, как и первая, также началась для "Мордовии" оптимистично – на 8-й минуте Абозин вывел хозяев вперед. До конца первого периода было заброшено еще три шайбы (за "Мордовию" отличился Бадрутдинов), так что на перерыв команды ушли при счете 2:2. Во втором периоде "Тамбов" вышел вперед, но на 52-й минуте Колычев уравнял чаши весов. К сожалению, в овертайме удача улыбнулась не "Мордовии".

"Мордовия" – "Тамбов" 3:4 (ОТ) (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 – Абозин (Акимов) (07:14)

1:1 – А. Кузнецов (Мухаметзянов, Попов) (13:25) (больш.)

1:2 – Попов (Пукс, М. Кузнецов) (16:56)

2:2 – Бадрутдинов (Горячев, Ахметзянов) (17:30)

2:3 – Свинцицкий (Болдырев, Жилов) (38:23) (больш.)

3:3 – Колычев (Блохин, Швейкин) (51:29)

3:4 – Мухаметзянов (Болдырев) (61:12).