Воробьев: Переживать "Мордовии" некогда, будем готовиться к выезду в Смоленск

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев подвел итоги двух матчей с ХК "Тамбов". Встречи прошли в Саранске и закончились двумя поражениями "Мордовии" – 2:4 и 3:4 ОТ.

"Трудно что-то комментировать, когда дома дважды уступаешь, не считая одно взятое очко. Если говорить предметно, то, наверное, это были не наши дни. Вчера при счете 2:1 во втором периоде должны были забрасывать 5-6 шайб вчистую. Сегодня дважды пропустили в меньшинстве, и по такой игре это имеет большое значение. Хотя за 10 секунд до конца 3-го периода Стас Цицаров все здорово сделал, выехал на ворота, но попал в штангу. Попал бы в ворота, можно было бы сейчас говорить о чем-то другом.

Пока так, но переживать нам некогда. Будем готовиться к выезду в Смоленск", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru