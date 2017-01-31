Главный тренер ХК "Тамбов": Мы были побыстрее и позаряженнее "Мордовии"

Главный тренер ХК "Тамбов" Андрей Лунев прокомментировал две победы над ХК "Мордовия" в рамках первенства ВХЛ. Встречи завершились со счетами 4:2 и 4:3 ОТ в пользу подопечных Лунева.

"Две победы на выезде – хороший результат. Тем более с таким соперником, как "Мордовия" - это даже отличный результат. Если вкратце по двум играм, то мы были немножко побыстрее и позаряженнее соперника. Проявили характер в обеих играх, создавали хорошие моменты, и реализация для выездных игр была на уровне. Мы дважды забрасывали сопернику по 4 шайбы – это для игры в гостях очень хороший показатель. Я поблагодарил всех ребят за хорошую работу и хорошую игру. Поздравляю всех наших болельщиков, вы видели, какую серьезную поддержку они нам оказали, мы их благодарим", - приводит слова Лунева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru