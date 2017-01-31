Житель села в Ковылкинском районе украл у соседки копилку с 9 тысячами рублей

В Ковылкинском районе раскрыта кража 9 тысяч рублей у местной жительницы. Женщина хранила немаленькую сумму в копилке, на которую и положил глаз 49-летний ранее судимый сельчанин.

Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, преступник знал, что хозяйки нет дома, поскольку проживал с ней в одном селе. Мужчина выставил окно и пробрался в дом. Там он обнаружил копилку, которая была забита монетами по 10 рублей. Вор схватил добычу и убрался с места преступления. На все средства безработный накупил продуктов и водки.

Когда подозреваемого задержали, он во всем сознался. Сумма нанесенного ущерба составила 9 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф