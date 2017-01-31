В Саранске подготовят гостиницы для приема пострадавших от паводка

Мэр Саранска Петр Тултаев на очередном совещании в администрации города поднял вопрос предстоящего весеннего паводка. Градоначальник настоятельно попросил глав всех администраций районов с большим вниманием подойти к этой проблеме.

Отметим, что в зоне риска наверняка будут сельские территории, входящие в состав городского округа. В их числе Зыково, Монастырское и т.д.

"Людей нужно вовремя предупредить о возможном приходе беды. Призвать их не надеяться на русский авось, а страховать свое имущество", - отметил Тултаев.

В планах властей города – подготовить столичные гостиницы к приему пострадавших от паводка. Для этого потребуется пересчитать все дома в опасной зоне и их жителей.

Источник: adm-saransk.ru