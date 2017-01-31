Крупный пожар в Лямбирском районе: пожарные эвакуировали 30 человек из пылающего дома

В поселке Звездный Лямбирского района Мордовии в минувшую субботу произошел крупный пожар. Спасателям пришлось эвакуировать из горящего жилого дома 30 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, когда пожарные прибыли на место вызова, квартира, ставшая очагом возгорания, полыхала открытым пламенем. Внутри нее огнеборцы обнаружили мужчину, который лежал в прихожей. Спасатели вынесли его наружу.

Поскольку подъезд трехэтажного дома был сильно задымлен, пожарные приняли решение выводить людей на свежий воздух. Среди спасенных оказался также один ребенок.

В результате пожара уничтожена мебель в комнате на площади 10 кв.м. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru