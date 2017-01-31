В Институте механики и энергетики МГУ им. Огарёва прошёл день открытых дверей

В МГУ им. Н. П. Огарёва начался новый учебный семестр и возобновились дни открытых дверей для тех, кто в следующем году планирует поступать в вуз. Учащиеся старших классов школ могут побывать в учебных аудиториях и лабораториях, познакомиться с преподавателями, пообщаться с действующими студентами.

28 и 29 января дни открытых дверей прошли в нескольких учебных подразделениях вуза. Так, в Институт механики и энергетики некоторые абитуриенты пришли вместе с родителями. Как отметил директор Института, главное преимущество обучения здесь - максимальная приближенность к реальному производству, так как студенты проходят практику на ведущих предприятиях Мордовии и России, а также за рубежом.

Источник: izvmor.ru