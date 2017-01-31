"Миры мастера Эрьзи" можно будет увидеть в Москве в феврале

В Выставочном зале московского Центра непрерывного художественного образования со 2 по 28 февраля будут презентованы работы победителей Международного конкурса "Миры мастера Эрьзи". Конкурс посвящен 140-летию со дня рождения гениального мордовского скульптора Степана Эрьзи.

Сам конкурс длился на протяжении всего 2016 года. Участие в нем приняли около 100 юных талантов в возрасте от 7 до 16 лет из разных регионов страны, а также из Эстонии и Италии. Каждый из них пытался в своих работах раскрыть восприятие творческого наследия великого мастера.

Среди конкурсантов, получивших призы Международного конкурса, есть и земляки скульптора – школьники из Мордовии.

Источник: izvmor.ru