В Саранске столкнулись "БМВ" и "Лада": есть пострадавший

В Саранске произошло ДТП.

Происшествие случилось на ул. Победы, где неустановленный водитель на "БМВ Х5" протаранил "Ладу Ларгус", после чего скрылся с места аварии, однако в скором времени был задержан.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: izvmor.ru