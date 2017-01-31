Мордовия будет развивать независимую оценку качества образования за счет средств федерального бюджета

В 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета субсидии в размере 4 млн 726 тыс. рублей по Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы. Средства будут направлены на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Соответствующее распоряжение рассмотрено и одобрено на заседании Правительства РФ 26 января, о чем сообщается на официальном сайте Правительства.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета почти 495 млн рублей. Средства будут направлены на развитие региона.

Источник: government.ru