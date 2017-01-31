Мордовские борцы взяли 4 медали на всероссийском турнире в Нижегородской области

Борцы Мордовии с успехом выступили на XV Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Нижегородской области, сообщили в спортивной школе олимпийского резерва по борьбе им. А. Мишина.

Представители региона-13 завоевали 4 медали. Николай Измайлов, выступающий в весовой категории до 130 кг, взял серебряную медаль. Бронзовые награды достались Егору Депцову (71 кг), Григорию Крашенинникову (98 кг) и Александру Афонину (130 кг).

Как сообщалось ранее, тяжелоатлеты Мордовии привезли домой 4 медали со всероссийского турнира на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Соревнования прошли в городе Чехове Московской области.

Источник: wrest-rm.ru