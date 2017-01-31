Киноцентр "Россия" намерен пригласить в Саранск Виктора Сухорукова и Ирину Старшенбаум

Саранский киноцентр "Россия" готов с распростертыми объятиями принимать посетителей и известных гостей после капитальной реконструкции, которую он "пережил" в августе 2016 года. В ближайших планах руководства киноцентра - приглашение в Саранск популярного артиста театра и кино Виктора Сухорукова. Об этом сообщила директор киноцентра Валентина Рамазанова.

Сухоруков снялся в более сотни фильмов, в том числе в крайне известных: "Брат" и "Брат – 2", "Бедный, бедный Павел", сыграл одного из главных деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера в драме Андрея Кончаловского "Рай".

Кроме того, имеется предварительная договоренность о визите в Саранске молодой киноактрисы Ирина Старшенбаум, которая исполнила роль главной героини Юлии в картине Федора Бондарчука "Притяжение".

Источник: izvmor.ru