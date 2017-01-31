Мошенники из Омска, "наварившие" 500 тыс. на доверчивых гражданах, этапированы в Мордовию

Совместная операция полицейских Омской области и Мордовии позволила задержать мошенников, которые наживались на жителях различных городов РФ. Общая сумма ущерба, нанесенного аферистами, составила 500 тысяч рублей. Были среди потерпевших и жители региона-13.

Как сообщили в МВД по РМ, мошенники находили в Интернете объявления о покупке автозапчастей и контакты потенциальных покупателей. Они связывались с клиентами и договаривались об условиях продажи оборудования. Покупатели в большинстве случаев соглашались выслать оплату авансом. После этого "продавцы" банально переставали выходить на связь.

По подозрению в совершении афер были задержаны двое жителей Омска - 29 и 30 лет. Мошенники работали на съемной квартире, где во время обыска были изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты.

Мошенники уже этапированы из Омска в Мордовию.

Источник: 13.мвд.рф