Мордовия стала одним из самых "прозрачных" регионов РФ по госзакупкам в сфере медицины

Мордовия вошла в число наиболее добросовестных регионов РФ в сфере закупок на нужды здравоохранения. При анализе сравнивались госбюджеты регионов за 2016 год, которыми распоряжались профильные министерства и подчиненные им структуры и медучреждения. Исследование проводили компания "Антирутина" и журнал "Деньги".

Мордовия по итогам анализа набрала 8 баллов из 10 возможных и вошла в топ-10 лучших. Тройку лидеров составили Калининградская и Вологодская области, а также Хакасия. Самым недобросовестным регионом оказалась Новгородская область, заработавшая 0,5 балла. А особняком стоит Чукотка, данные которой на сайте госзакупок вообще не позволяют определить, кто, что и у кого закупает.

Источник: izvmor.ru