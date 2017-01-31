 «Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии

«Ростелеком» завершил работы по созданию подсистемы «Интеллектуальное видеонаблюдение» (ИВН) в Республике Мордовия.

Для строительства ИВН было проложено более 45 км. волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), обеспечена поставка, монтаж и настройка рубежей видеонаблюдения, проведены пусконаладочные работы для запуска в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день установлено 120 рубежей видеонаблюдения, состоящих из 464 IP-камер для обзорного и ситуационного видеонаблюдения, а также пять рубежей биометрического контроля из 12 IP-камер.

Камеры ИВН установлены на территориях ВУЗов и популярных развлекательных местах отдыха (рестораны, кафе, ночные клубы), в Аэропорту, на центральных площадях и скверах, на ж/д вокзале Рузаевки и 10 автовокзалах городов и крупных районных населенных пунктов республики. Весь видеопоток по организованному высокоскоростному каналу 10G консолидируется и хранится в течение 30 суток в ядре системы, которое размещено на площадях «Информационно-вычислительного комплекса» в Саранске. Доступ к ИВН предоставлен сотрудникам полиции и других специальных ведомств, которые мониторят видеосигнал в режиме реального времени. Контроль работоспособности видеокамер и подсистемы осуществляют сотрудники «Ростелекома». Интеллектуальная программа ИВН позволяет распознавать и идентифицировать лица, фиксировать оставленные предметы, реагирует не только на задымления и открытый огонь, но и на нетипичное или агрессивное поведение людей. Таким образом, обстановка в республике контролируется круглосуточно, что позволяет оперативно раскрывать и предотвращать правонарушения. Например, с помощью ИВН только за январь 2017 года удалось раскрыть шесть правонарушений.

«Интеллектуальное видеонаблюдение» будет способствовать снижению количества внештатных ситуаций и сделает республику более безопасной. Внедрение этого технологического решения не только расширило функции уже существующего в республике «Интеллектуального безопасного региона», но и продемонстрировало возможности, опыт и компетенции «Ростелекома» в реализации сложного IT-проекта», - отметил директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

«Ростелеком» создал подсистему «Интеллектуальное видеонаблюдение» на основании заключенного государственного контракта по строительству первой очереди системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» в Республике Мордовия. Ранее в рамках данного контракта «Ростелеком» внедрил на территории республики подсистему «Фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», состоящую из 118 рубежей фотовидеофиксации, которые установлены на особо опасных участках дорог республики. Обе подсистемы базируются на единой информационной платформе с целью обеспечения технической поддержки служб общественной безопасности.