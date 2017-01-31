Офицер ФСИН Мордовии попался на взятке от заключенного

СК РФ по Мордовии возбудил уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ИК-5. В ноябре прошлого года он был задержан прямо в колонии при попытке проноса запрещенных предметов.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, 4 сотовых телефона и 4 зарядных устройства к ним предназначались для передачи осужденному. В октябре 2016 года офицер договорился с заключенным о том, что будет проносить за деньги запрещенные средства связи. Средства переводились на банковскую карту инспектора. Так, за взятку в 13 тысяч рублей нечистый на руку служитель закона с конца октября по начало ноября пронес в колонию 8 гаджетов.

Источник: 13.fsin.su