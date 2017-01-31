Мэр Саранска Петр Тултаев начал борьбу с пожарами в жилищах неблагополучных семей

Мэр Саранска Петр Тултаев всерьез обеспокоен участившимися пожарами в помещениях, где проживают неблагополучные семьи и асоциальные личности. Градоначальник поручил управляющим компаниям обратить пристальное внимание на таких граждан.

Каждая такая семья или отдельный человек должны быть взяты на особый учет, с ними будет проведена дополнительная разъяснительная работа, подчеркнул Тултаев. Кроме того мэр поручил более тщательно проводить разъяснительную работу по противопожарной тематике среди школьников и их родителей.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев на очередном совещании в администрации города поднял вопрос предстоящего весеннего паводка. Градоначальник настоятельно попросил глав всех администраций районов с большим вниманием подойти к этой проблеме.

Источник: adm-saransk.ru