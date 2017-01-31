В Мордовии племянник убил тетю гвоздодером и сжег ее тело в доме, чтобы скрыть следы

В Мордовии ведется расследование убийства, которое совершил 44-летний мужчина в Теньгушевском районе. Он пришел в гости к своей тете, проживающей в деревне Вечкидеево. В какой-то момент между родственниками возникла ссора. Тогда преступник ударил 74-летнюю пенсионерку гвоздодером по голове, сбросил тело несчастной в погреб и ушел.

Через некоторое время преступник понял, что ему нужно скрыть следы преступления, и поджег дом, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Тем не менее, пожарные, тушившие строение, обнаружили тело женщины при разборе завалов. Подозрение в убийстве сразу пало на племянника, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские задержали его дома, там же находилось орудие убийства.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Источник: 13.мвд.рф