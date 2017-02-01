Известный французский актер Жерар Депардье пытается отсудить 5 млн рублей

Жерар Депардье, получивший постоянную прописку в Саранске, подал иск в Арбитражный суд Москвы на ИП Е. Лазареву о взыскании свыше 5 млн рублей.

Как объяснил в суде представитель француза, Депардье требует вернуть ему сумму, которая была переведена с его счета на счет Лазаревой по неизвестным обстоятельствам. По словам агента знаменитости, никаких договорных отношений между ними не существовало.

Отметим, что слушание назначено на 27 февраля.

Напомним, что Депардье получил российский паспорт в 2013 году, но сберег французское гражданство. В дальнейшем артист получил постоянную прописку в Саранске.

Источник: izvmor.ru