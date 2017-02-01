Почти все пенсионеры Мордовии получили единовременную выплату

Мордовские пенсионеры в январе получили единовременную выплату - 5 тыс. рублей.

Как отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по РМ Владимир Василькин, выплата проведена очень оперативно. С 13 по 24 января 99,4% пенсионеров уже получили средства.

Остальные 1604 пенсионера не смогли получить положенные им 5 тыс. рублей по не зависящим от Пенсионного фонда обстоятельствам: смерть, отъезд, закрытие счета и т. д. Данные средства они получат вместе с февральской пенсией.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 февраля, в Мордовии будет проведена первая в текущем году индексация пенсий, которая коснется только лишь страховых пенсий, которые выросли на 5,4%. Но индексация затронет только неработающих пенсионеров. Выплаты получат около 183 тыс. человек из 235,5 тыс. по всей республике.

Источник: izvmor.ru