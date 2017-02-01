Житель Мордовии получил 3 года колонии за избиение прохожего

Суд Мордовии вынес приговор жителю с. Берсеневка Игорю Филясову, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что весной минувшего года обвинянмый встретил на улице незнакомого парня, поссорился с ним и полез в драку. Филясов начал избивать жертву руками и ногами, пока прохожий не перестал подавать признаки жизни.

Суд приговорил Филясова к трем годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии вынесли приговор "черному лесорубу", который в октябре 2016 года незаконно вырубил 21 березу. Мужчина нанес природе ущерб на 65,2 тыс. рублей, что считается крупным размером.

Данный гражданин привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Вместе с этим злоумышленник возместил ущерб в полном размере.

Источник: izvmor.ru