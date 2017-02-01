Принято решение об изменениях в руководстве ФК "Мордовия"

В понедельник, 30 января, состоялось заседание Совета членов некоммерческого партнерства ФК "Мордовия". На нем был заслушан отчет председателя Совета о состоянии дел в клубе, а также определены основные векторы развития и задачи на перспективу.

Собравшиеся, в частности, обсудили выступление команды в первом круге первенства ФНЛ. Результаты "Мордовии" свидетельствовали о том, что в руководстве и тренерском штабе клуба должны произойти изменения. Обсуждались вопросы выступления во втором круге чемпионата и включения в команду местных футболистов. Было отмечено, что для республики, готовящейся принять матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, это принципиально значимо.

"В Мордовии создана грандиозная спортивная инфраструктура, в Саранске возводится стадион на 45 тысяч мест, город готовится принимать матчи чемпионата мира по футболу – все это должно придать новый импульс развитию футбола в республике. Футбольному клубу в обновленном составе необходимо показать своим болельщикам результативную и зрелищную игру, которую мы все так ждём", – заявил глава Мордовии Владимир Волков.

Источник: e-mordovia.ru